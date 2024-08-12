صربيا ترى في مجموعة "بريكس" بديلا حقيقيا للاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين في مقابلة مع "نوفوستي": "إن مجموعة "بريكس" بالنسبة لصربيا تمثل فرصة وبديلا حقيقيا للاتحاد الأوروبي، وبإمكانها أن تقدم أكثر مما تطلب".

تابع : "إن هذه المنظمة لا تطلب أي شيء من صربيا، لكن بإمكانها أن تقدم أكثر مما تطلب، في الوقت الذي يطلب الاتحاد الأوروبي منا كل شيء، لكننا لم نعد متأكدين مما يقدمه لنا. "بريكس" هي فرصتنا وبديل حقيقي، وصربيا تدرس جميع إمكانيات المجموعة بعناية فائقة، وتبحث أوثق تعاون ممكن مع الدول الأعضاء في المنظمة".



وكان نائب رئيس الوزراء الصربي قد أعلن في وقت سابق أن "سلطات البلاد تتوقع دعوة رسمية لحضور القمة الرابعة عشرة لدول "بريكس" في قازان خلال الأيام المقبلة".



في المقابل تتضمن خطة رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" عام 2024 أكثر من 250 حدثا وفعالية في 11 منطقة روسية، ينظمها ممثلون عن السلطات التنفيذية الفيدرالية والإقليمية والمنظمات العامة ومجتمع الأعمال. وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" الرابعة عشرة، التي ستعقد في قازان في الفترة من 22-24 تشرين الأول المقبل.