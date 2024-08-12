بعد استقالته من "منصبه الجديد".. نداء من ظريف إلى الإيرانيين: إدعموا بزشكيان

نشر وزير خارجية إيران السّابق محمد جواد ظريف رسالة جديدة عبر حسابه على "إكس"، دعا فيها الإيرانيين إلى دعم الرئيس الجديد للبلاد مسعود بزشكيان.

كلام ظريف جاء إثر إعلانه مؤخراً الاستقالة من منصبه الجديد كـ"نائب إستراتيجيّ" للرئيس الإيراني، وما تبين هو أنه اتخذ قراره بالتنحي احتجاجاً على قائمة الوزراء التي قدمها الرئيس الايراني مسعود بزيشكيان إلى البرلمان.

وسبق أن قال ظريف في منشور له عقب الإستقالة إنّ "الحكومة المقترحة لا تمثل الأقليات والنساء والشباب، وأضاف: "من بين 19 وزيراً تم تقديمهم اليوم، كان 3 منهم مرشحين أوليين، و6 مرشحين ثانيين أو ثالثين، ومرشح واحد خامس من قبل اللجان أو المجلس الاستشاري.

وأضاف: "لقد قلت مراراً وتكراراً إن اختيار أعضاء الحكومة هو حق من حقوق رئيس الجمهورية، وإن المجلس الاستشاري واللجان هي هيئات استشارية. وأنا ممتن لهم لمنحي هذا الشرف بالمشاركة في هذه التجربة الجديدة والمبادرة الجريئة".

ماذا في رسالة الدعم الجديدة؟

وعبر منشورٍ جديد، قال ظريف، اليوم الإثنين: "رسالتي ليلة أمس ليست علامة ندم أو خيبة أمل بالطبيب العزيز أو معارضة للواقعية؛ بل تعني التشكيك في جدواي كنائب استراتيجي. بالطبع، بعض الأشخاص الذين رفضهم الشعب، بتفسير غريب للقانون الذي أقر في عام 1401، حولوا توظيف خادم في وظائف حساسة إلى ذريعة للضغط على الحكومة الرابعة عشرة. ومن أجل تجنب أي شكوك أو أعذار لتعطيل عمل حكومة الدكتور بزشكيان العزيز، استقلت من منصب نائب الرئيس الاستراتيجي الأسبوع الماضي".

وذكر ظريف أنه يعيش مع عائلته مع إيران، مؤكداً أنه ليس لديه أي ممتلكات خارج بلاده، وقال: "أنا شخصياً أخضع لحظرين أميركيين وحظر آخر كندي، ولا أستطيع أنا وزوجتي حتى السفر كسائحين إلى الولايات المتحدة وكندا وبعض البلدان الأخرى".

وفي الختام، دعا ظريف جميع الإيرانيين والوطنيين المهتمين بالتنمية، إلى دعم بزشكيان في ولايته وعدم تركه وحكومته.