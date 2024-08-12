"مقابلة القرن".. ترامب وإيلون ماسك وجهاً لوجه على منصة اكس

من المنتظر أن تجمع مقابلة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، اليوم الاثنين.



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تأتي هذه المقابلة بعد أن أعلن ماسك تأييده العلني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية عقب محاولة اغتيال ترامب في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 تموز الماضي. وكان ترامب قد كتب على موقعه للتواصل الاجتماعي Truth Social، الثلاثاء الماضي: "في ليلة الاثنين سأجري مقابلة مهمة مع إيلون ماسك".تأتي هذه المقابلة بعد أن أعلن ماسك تأييده العلني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية عقب محاولة اغتيال ترامب في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 تموز الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لحملة ترامب على منصة "إكس"، أن المقابلة ستُجرى في الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وشارك صورة بيّنت أن حساب ترامب على المنصة سوف يستضيف تلك المقابلة.



كما طالب الحساب بتفعيل الإشعارات، حتى يصل تنبيه وقت عرض المقابلة - في إشارة إلى أنها ستكون على منصة إكس.