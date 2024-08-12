كيف يمكن إيقاف إسرائيل؟

Advertisement

يواصل الجيش الإسرائيلي إجرامه في غزة، مخلفا وراءه عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. ووفق تصريحات أدلى بها مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لقناة الجزيرة، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ 155 غارة على مدارس القطاع، منذ بداية حربه، وقام بتدمير 112 مدرسة.ومن ناحيته، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن إسرائيل تسببت خلال الأيام الماضية فقط، في تهجير أكثر من 75 ألف شخص، في جنوب غرب غزة وحده.وكان أكثر من 100 فلسطيني من النازحين قد استشهدوا أمس السبت في مدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة، عندما استهدفتهم قوات الاحتلال بـ3 صواريخ أثناء أدائهم صلاة الفجر في المدرسة، مخلفة مشاهد مروعة.وفي تقدير الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإنه يوجد سببان لتمادي إسرائيل، أولهما أنها تجاوزت الخطوط الحمر في حربها على غزة دون عقاب دولي لها، وثانيهما أنها لا تملك أي أخلاق تستند إليها في تعاملها مع الفلسطينيين، على مستوى الدولة والمجتمع، والدليل أن مشاهد القتل في غزة وقصف المدارس ومخيمات اللجوء لا تثير أي نقاش داخلي. لافتا لوجود انهيار أخلاقي داخل إسرائيل.وعن كيفية إيقاف التمادي الإسرائيلي في غزة، يعتقد الدكتور مصطفى أن الدول العربية المطبعة مع الاحتلال يمكنها أن تؤثر في مجريات الحرب، لأن إسرائيل تعتبر علاقاتها مع تلك الدول لها أهمية إستراتيجية، وبالتالي تريد الحفاظ عليها، وقال إن مصر بالنسبة لإسرائيل هي كنز إستراتيجي، وإنها تفاجأت من موقفها بشأن احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح.وتعول إسرائيل على علاقاتها مع الدول المطبعة في مسألة اليوم التالي للحرب، ويذكر الأكاديمي أن هناك جهات إسرائيلية تقول إن الدول العربية المطبعة معنية هي الأخرى بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية.وفي تقدير الكاتب والباحث في الشؤون الدولية شاكر، فإن المعادلة يمكن أن تتغير لو أرسل العالم العربي، على المستويين الرسمي والشعبي، رسالة غضب إلى العالم، تقول: إنه لن يقبل باستمرار المذبحة في غزة محمِّلا الأطراف الداعمة لإسرائيل المسؤولية عن تلك المذبحة وأنه يمكن الإضرار بمصالحها في المنطقة.أما أستاذ القانون الدولي الإنساني ومدير العمليات السابق لوكالة الأونروا، فأعرب عن تفاؤله بأن المعادلة بدأت تتغير في الدول الغربية نفسها، مشيرا لظهور أميركيين يعترضون على دعم بلادهم لإسرائيل، كما تحدث عن تغيير بعض الدول الأوروبية موقفها من الحرب خاصة بعد المجازر التي يرتكبها الاحتلال، بالإضافة إلى التحركات الجارية على مستوى المجتمع المدني المطالبة بإنهاء الحرب.كما شدد على أهمية تحرك جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وتحركات المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن هناك محامين كثُرًا يعملون على جمع الأدلة وتصنيفها من أجل تقديمها للعدالة بغرض محاسبة إسرائيل. (الجزيرة)