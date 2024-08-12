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اتهم زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو عبر شبكة "إكس"، حلف الناتو بتصعيد الصراع بعد الهجوم بمسيرة جوية على محطة زابوروجيه الكهروذرية.وقال فيليبو: "الناتو مستعد لفعل أي شيء من أجل إشعال حريق عالمي شامل! أوقفوا الناتو، ليحيا السلام".ووجه السياسي الفرنسي، سهام انتقاده إلى رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، الذي حسب اعتقاده، مستعد لفعل أي شيء لتحقيق مآربه الخاصة.وقال: "قام زيلينسكي بخطوة جديدة نحو الكابوس".وأعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن قصفا أوكرانيا أدى إلى نشوب حريق في منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه النووية.ووفقا لبيان مؤسسة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، في الساعة 20:20 و20:32 من يوم 11 آب، تعرض أحد برجي التبريد في محطة زابوروجي للطاقة النووية للهجوم مرتين بطائرات بدون طيار أوكرانية، مما أدى إلى نشوب حريق مع احتراق الهياكل الداخلية. وبحلول الساعة 23:30 تم إخماد الحريق الرئيسي. وذكرت المؤسسة أن برج التبريد تعرض لأضرار جسيمة.