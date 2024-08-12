Advertisement

عربي-دولي

تطورات الحرب في أوكرانيا.. المانيا تعتزم مناقشة هجوم كورسك مع كييف

Lebanon 24
12-08-2024 | 11:07
A-
A+

Doc-P-1233363-638590829152702628.jpg
Doc-P-1233363-638590829152702628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتزم الحكومة الألمانية وشركاؤها في حلف "الناتو" إجراء تبادل "مكثف" لوجهات النظر مع السلطات في كييف بشأن قضايا هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية.
صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، الذي تابع: "حتى الآن، يبدو كل شيء وكأنه عملية محدودة النطاق. لهذا لن يكون من الحكمة الإدلاء بتعليقات علنية حول هذا الأمر الآن. للتعليق على الأحداث العسكرية الحالية أو تقييمها بمعزل عن الواقع. وينطبق هذا أيضا على أنظمة الأسلحة المصممة لمهام محددة، واستخدام الأسلحة الألمانية بالقرب من كورسك، حيث سيكون كل هذا جزء من تبادل مكثف في المواقف مع أقرب شركائنا والحكومة في كييف". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:08 | 2024-08-12
12:48 | 2024-08-12
12:30 | 2024-08-12
12:00 | 2024-08-12
11:40 | 2024-08-12
11:35 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24