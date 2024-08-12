تطورات الحرب في أوكرانيا.. المانيا تعتزم مناقشة هجوم كورسك مع كييف

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تعتزم الحكومة الألمانية وشركاؤها في حلف "الناتو" إجراء تبادل "مكثف" لوجهات النظر مع السلطات في كييف بشأن قضايا هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية.صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، الذي تابع: "حتى الآن، يبدو كل شيء وكأنه عملية محدودة النطاق. لهذا لن يكون من الحكمة الإدلاء بتعليقات علنية حول هذا الأمر الآن. للتعليق على الأحداث العسكرية الحالية أو تقييمها بمعزل عن الواقع. وينطبق هذا أيضا على أنظمة الأسلحة المصممة لمهام محددة، واستخدام الأسلحة الألمانية بالقرب من كورسك، حيث سيكون كل هذا جزء من تبادل مكثف في المواقف مع أقرب شركائنا والحكومة في كييف". (روسيا اليوم)