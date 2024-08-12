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الاتحاد الأوروبي يحذّر إيلون ماسك قبل مقابلته مع ترامب على إكس

Lebanon 24
12-08-2024 | 15:40
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وجّه مفوض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون رسالة إلى مالك منصة «إكس» إيلون ماسك، يوم الاثنين، قبل ساعات قليلة من مقابلة مباشرة له مع دونالد ترمب عبر المنصة، لتذكيره بالالتزامات بالاعتدال على الشبكة الاجتماعية لتجنّب «تضخيم المحتوى الخطير».
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وفي الرسالة الموجّهة إلى الملياردير الأميركي، ذكّر تييري بريتون ماسك بالتزاماته في إطار القانون الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية، مشيراً بوجه خاص إلى أن ضرورة الاعتدال هذه تنطبق على كل مستخدمي منصة «إكس»، «بمن في ذلك أنتم».
وقال تييري بريتون، في رسالته، إن هذه المقابلة «ستكون متاحة أمام مستخدمي (إكس) داخل الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «مكاتبنا وأنا سنكون يقظين للغاية تحسباً لأي انتهاكات محتملة لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية، ولن نتوانى عن استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك إجراءات مؤقتة، إذا كان ذلك ضرورياً لحماية المواطنين الأوروبيين».
(الشرق الأوسط)
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