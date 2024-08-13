طالب في جامعة أميركية هدد بقتل اليهود.. هذه عقوبته

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أعلنت وزارة العدل الأميركية ان طالبا سابقا بجامعة كورنيل، أقر في نيسان الماضي بالذنب في نشر تهديدات عبر الإنترنت تشمل القتل والعنف ضد طلاب يهود في الحرم الجامعي، حُكم عليه الاثنين بالسجن لمدة 21 شهرا.ووجهت اتهامات إلى باتريك داي (22 عاما) في أواخر العام الماضي بإطلاق تهديدات عبر الإنترنت ضد طلاب يهود في الجامعة العريقة في إيثاكا بنيويورك.وقالت وزارة العدل في بيان إن مدة سجنه البالغة 21 شهرا ستليها 3 سنوات من الإفراج المشروط.ويحذر مسؤولون حكوميون أميركيون ونشطاء في المجتمع المدني من تزايد التهديدات ضد اليهود والمسلمين والعرب الأميركيين منذ اندلاع حرب إسرائيل في غزة في تشرين الأول من العام الماضي.وفي إطار إقراره بالذنب، اعترف داي بأنه في يومي 28 و29 تشرين الأول هدد بتفجير وطعن واغتصاب يهود في منتدى نقاش عبر الإنترنت تابع للجامعة.(سكاي نيوز)