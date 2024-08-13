عطل فني أثار الانتقادات... حرج ماسك أمام ترامب والعالم خلال اللقاء على "إكس"

خلال اللقاء على منصة إكس، بدأت محادثة إيلون ماسك مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعطل فني أثار الانتقادات.



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قال أولئك الذين تمكنوا من الدخول إلى المساحة، إنه بعد 18 دقيقة من الموعد المفترض لبدء المحادثة، قال ماسك أن منصة إكس التي يمتلكها، تعرضت "لهجوم كبير"، وهو ما جعل من المستحيل على المساحة المضي قدما كما هو مخطط له. وكان من المقرر أن تبدأ المقابلة في الساعة 8 مساء، على "مساحات إكس"، وباستماع مئات الآلاف، ليلة الاثنين، لكن المقابلة تعطلت على الفور ولم تبدأ إلا بعد 42 دقيقة.قال أولئك الذين تمكنوا من الدخول إلى المساحة، إنه بعد 18 دقيقة من الموعد المفترض لبدء المحادثة، قال ماسك أن منصة إكس التي يمتلكها، تعرضت "لهجوم كبير"، وهو ما جعل من المستحيل على المساحة المضي قدما كما هو مخطط له.

ووفقا لموقع "فيرج" المختص بالتكنولوجيا، فأن المنصة لم تتعرض في الحقيقة "لهجوم سيبراني"، وأن ادعاء ماسك كان لتغطية الأعطال الفنية.



وكرر ماسك نظرية "الهجوم الكبير" عندما بدأت المقابلة بعد 45 دقيقة تقريبا، في حوالي الساعة 8:40 مساء، وأضاف: "كما يوضح هذا الهجوم الضخم، هناك الكثير من المعارضين لما سيقوله الرئيس ترامب".

وأعاد فشل انطلاق المقابلة للأذهان ذكرى إعلان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لعام 2023 على منصة إكس أنه سيرشح نفسه للرئاسة، والذي بدأ أيضًا بصعوبات فنية. (سكاي نيوز)