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صحة
"كوفيد جديد".. مرض مجهول يتفشى بجنوب أوكرانيا وهذه أعراضه!
Lebanon 24
13-08-2024
|
02:10
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كشف سيرغي ليبديف منسق العمل السري الموالي لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أنه يتم تسجيل تفشي مرض مجهول في نيكولاييف، موضحا أن أعراض المرض تشبه التسمم.
وذكر ليبديف، في حديث لمراسل نوفوستي، أن سلطات كييف تطلق على هذا المرض المجهول، اسم "كوفيد جديد".
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وأشار المنسق إلى أنه تظهر في الكثير من الأحيان، رائحة كيميائية غريبة في المدينة.
وأضاف: "يتحدث سكان نيكولاييف عن تفشي فيروس. ويؤكد البعض أنهم ومنذ أكثر من أسبوعين، يستيقظون كل ليلة تقريبا على رائحة كريهة للغاية تتسبب بوجع وتهيج في البلعوم الأنفي، وانتفاخ في الحنك العلوي، وحكة في العيون. وخلال ذلك لا يفيد الشرب والمضمضة".
ونقل ليبديف عن أحد سكان نيكولاييف قوله: "على مدار اليومين أو الأربعة أيام الماضية، في وقت متأخر من المساء، كنا نشعر برائحة كريهة في الشقة قادمة من الشارع. على ما يبدو هذه الرائحة ناجمة عن حرق شيء ما وهو حتما ليس قشا أو قمامة - إنها رائحة كيميائية. لا أعرف ماذا يمكن أن تكون".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن العدوى في أوكرانيا أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبا.
وبحسب الصحيفة، فقد اكتشف ذلك الأطباء في مستشفى عسكري أمريكي بألمانيا أثناء فحصهم لجندي أوكراني. وقد يكون سبب حدوث مثل هذه الالتهابات هو قلة النظافة في المستشفيات الأوكرانية، وعدم وجود اختبارات لتحديد الدواء الصحيح. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
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