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عربي-دولي

بعد الهجوم على كورسك.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

Lebanon 24
13-08-2024 | 02:35
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أفادت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية انه تم إعلان حالة التأهب الجوي في كل أنحاء أوكرانيا.

وأطلقت صافرات الإنذار في الساعة 07:19 في العاصمة كييف ومقاطعة فينيتسا (جنوب غرب كييف)، ثم امتد الإنذار إلى مناطق أخرى للبلاد.
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وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي (شمال) بتعرض المنطقة لقصف بصواريخ وطائرات بدون طيار، استهدف مرافق للبنية التحتية.

وتقع سومي على الحدود مع مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية، وتبعد عاصمة المقاطعة حوالي 30 كم عن الحدود الروسية.

وسبق أن أعلن الجيش الروسي عن ضرب معدات واحتياطيات للجيش الأوكراني في سومي في إطار التصدي للهجوم الذي شنته القوات الأوكراني على كورسك الأسبوع الماضي.(روسيا اليوم)



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