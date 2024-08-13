لمكافحة الحرائق في اليونان... فرنسا أرسلت تعزيزات من فرق الإطفاء

غادرت مجموعة أولى من 91 عنصر إطفاء تابعين للدفاع المدني الفرنسي في عدد من آليات مكافحة الحرائق فجر اليوم برينيول في جنوب شرق فرنسا إلى اليونان للمساعدة في مكافحة حريق ضخم عند مشارف أثينا، على ما أفاد صحافيو وكالة "فرانس برس".

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وهذه المجموعة من ضمن تعزيزات بحوالى 180 عنصر إطفاء إنقاذ و55 شاحنة أعلن وزير الداخلية الفرنسي في الحكومة المستقيلة جيرالد دارمانان الإثنين إرسالها إلى اليونان في إطار آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي التي أنشئت عام 2001.

وانطلقت هذه التعزيزات برا إلى مرفأ أنكونا على ساحل إيطاليا الشرقي في رحلة تستغرق حوالى عشر ساعات، قبل التوجه بحرا إلى اليونان ما سيستغرق حوالى 24 ساعة.

وعناصر الإطفاء مجهزون بـ31 آلية بينها شاحنات صهاريج يمكنها نقل ما يصل إلى ثمانية آلاف ليتر من الماء، وسبق أن أرسل بعضهم إلى اليونان في الماضي لمكافحة حرائق.

وأعلنت السلطات اليونانية الإثنين إخلاء بلدات جديدة في ضواحي شمال شرق أثينا، غداة إخلاء مدينة ماراثون التاريخية، بمواجهة حريق ضخم يتمدد بسرعة نحو العاصمة.