





وتابع ميركوريس أن الهجوم الأوكراني بمنطقة كورسك "لم يفشل فحسب، بل تطور الوضع على الأرض في الاتجاه المعاكس تماما، حيث وقع الأوكرانيون في فخ نصبوه لأنفسهم".

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وأضاف الخبير أن الجيش الروسي الآن أصبح يمتلك زمام المبادرة ويسيطر تدريجيا على الوضع، حيث تحول الوضع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لصالح روسيا.



وكانت مجموعة من الجيش الأوكراني قد حاولت، صباح يوم 6 اب الماضي، الاستيلاء على جزء من أراضي سودجا بمنطقة كورسك، وكما أبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أوقف الجيش الروسي تقدمهم، وأكد أن العملية ستنتهي بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء الأعمال العدائية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 1600 فردا و32 دبابة و23 مدرعة قتالية. قال المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس على مدونته بموقع "يوتيوب" إن القوات المسلحة الأوكرانية "وقعت في فخ نصبته لنفسها".وتابع ميركوريس أن الهجوم الأوكراني بمنطقة كورسك "لم يفشل فحسب، بل تطور الوضع على الأرض في الاتجاه المعاكس تماما، حيث وقع الأوكرانيون في فخ نصبوه لأنفسهم".وأضاف الخبير أن الجيش الروسي الآن أصبح يمتلك زمام المبادرة ويسيطر تدريجيا على الوضع، حيث تحول الوضع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لصالح روسيا.وكانت مجموعة من الجيش الأوكراني قد حاولت، صباح يوم 6 اب الماضي، الاستيلاء على جزء من أراضي سودجا بمنطقة كورسك، وكما أبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أوقف الجيش الروسي تقدمهم، وأكد أن العملية ستنتهي بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء الأعمال العدائية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 1600 فردا و32 دبابة و23 مدرعة قتالية.

وذكرت الوزارة يوم الأحد الماضي أن القوات الروسية تمكنت بالفعل من وقف محاولات القوات المسلحة الأوكرانية دخول منطقة بيلوفسكي، وكذلك اختراق المدرعات في مناطق قرى تولبينو وزورالفلي وأوبشي كولوديتس.

من جانبه ذكر الرئيس بوتين أن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وشدد على أن هذا الاستفزاز يهدف إلى خفض وتيرة هجوم القوات الروسية في دونباس، وواقع الأمر أن هذا الهجوم زاد بمقدار مرة ونصف، وأكد بوتين أن العدو "سيتلقى بالتأكيد ردا لائقا" على تصرفاته، وأنه سيتم تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة. (روسيا اليوم)