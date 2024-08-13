بالفيديو: بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية

قاطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة للقائم بأعمال الحاكم الإقليمي في منطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، الذي قال خلال اجتماع عبر الفيديو إن الجيش الأوكراني سيطر على 28 بلدة وقرية في منطقة كورسك الحدودية الروسية، مما دفع سدس سكانها إلى الفرار.

وقال سميرنوف حينها إن القوات الأوكرانية توغلت على الأقل 12 كيلومترا (7.5 ميلا) في كورسك وسيطرت على منطقة حدودية بعرض 40 كيلومترا، قبل أن يقاطعه بوتين في اجتماع متلفز مع مسؤولي الدفاع الاثنين، قائلا إن هذا أمر يجب على الجيش تقييمه.