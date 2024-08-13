بالفيديو: بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية

قاطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة للقائم بأعمال الحاكم الإقليمي في منطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، الذي قال خلال اجتماع عبر الفيديو إن الجيش الأوكراني سيطر على 28 بلدة وقرية في منطقة كورسك الحدودية الروسية، مما دفع سدس سكانها إلى الفرار.
وقال سميرنوف حينها إن القوات الأوكرانية توغلت على الأقل 12 كيلومترا (7.5 ميلا) في كورسك وسيطرت على منطقة حدودية بعرض 40 كيلومترا، قبل أن يقاطعه بوتين في اجتماع متلفز مع مسؤولي الدفاع الاثنين، قائلا إن هذا أمر يجب على الجيش تقييمه.
وقال بوتين لسميرنوف، الذي مضى في سرد المساعدات المقدمة لأكثر من 120 ألف ساكن غادروا منازلهم في المنطقة، مع انتظار حوالي 60 ألفا آخرين للإجلاء: "يمكنك أن تخبرنا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعن مساعدة الناس".
واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتوغل في فيديو نُشر على تيليغرام الاثنين. وقال القائد العام للجيش، أوليكساندر سيرسكي، للرئيس: "حتى الآن، ما يقرب من 1000 كيلومتر مربع من أراضي الاتحاد الروسي تحت سيطرتنا" وأن العمليات الهجومية مستمرة في منطقة كورسك. (الحرة)