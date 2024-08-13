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إقتصاد

متاجر غربية ستُعيد فتح أبوابها في روسيا

Lebanon 24
13-08-2024 | 06:42
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نقلت وسائل إعلام روسية عن اتحاد مراكز التسوق في روسيا أن "متاجر العلامة التجارية الألمانية للأزياء "هوغو بوس" ستعيد فتح أبوابها في روسيا هذا الشهر أو في أيلول المقبل بعد استحواذ شركة التجزئة "ستوكمان" عليها".
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كذلك لفتت وسائل الإعلام إلى أن شركات مستحضرات تجميل غربية تعمل على تسجيل علاماتها التجارية في روسيا، والحديث يجري عن "كريستيان ديور" التي تقدمت بطلب لتسجيل العلامات التجارية Dior وDioramour وGem Dior وشعار به صورة تتضمن الحرفين C وD".
 
 
وكانت "هوغو بوس" قد انضمت في العام 2022 إلى شركات غربية أخرى قررت الخروج من روسيا بعد أن فرض الغرب على موسكو عقوبات واسعة بسبب الصراع في أوكرانيا. (روسيا اليوم)

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