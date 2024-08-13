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عربي-دولي

"الناس هربت إلى الشوارع"... وسيم يروي اللحظات الأولى لحدوث "زلزال حماة" هذا ما كشفه

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:22
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"بعد عام ونصف العام من زلزال 6 شباط 2023، منظر الناس وهي تهرب إلى الشوارع عاد خلال وقت قصير"، هذا ما قاله الشاب السوري وسيم المقيم في منطقة قدسيا في ريف العاصمة السورية دمشق، شارحاً الليلة الصعبة التي عاشها أهالي سوريا بسبب الزلزال الذي حدث وسط البلاد، وشعر به كل من اللبنانيين والاردنيين.
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وقال وسيم: "في بداية الأمر لم نستطع التمييز هل كان زلزالاً أم كان انفجارا؟ شعرنا أن البناء الذي نقيم به اهتز ما أجبرنا على النزول".
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الزلزال الذي ضرب حماة قوّته 5.5 على مقياس ريختر، وكان مركزه بعمق 10 كلم. (أخبار الان)
 
 
 
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