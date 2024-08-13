الأسوأ هذا العام... حريق أثينا قتل شخصاً واقترب من العاصمة

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قالت السلطات في اليونان إن أسوأ حريق غابات في البلاد هذا العام تسبب في مقتل شخص، ولا يزال مستمراً على مشارف العاصمة أثينا، رغم أنّ تراجع قوة الرياح والجهود المبذولة لمكافحته ساعد في الحدّ من شدته.ويكافح المئات من رجال الإطفاء مدعومين بسيارات إطفاء وطائرات محملة بالمياه الحريق الذي اندلع يوم الأحد بالقرب من قرية فارنافاس على بعد 35 كيلومتراً إلى الشمال من أثينا وأحرق منازل ومركبات ومساحات من الغابات الجافة.وامتد الحريق من منطقة الغابات والتلال إلى الضواحي بسبب الرياح القوية ما أدى إلى اختناق سكان المدينة بالدخان والرماد، وأثار الذعر في الأحياء التي لم تشهد حريقاً بمثل هذا القرب منذ عقود. (العربية)