"القهوة كانت ساخنة".. قائد عسكري إسرائيلي يكشف: "كنا على بعد دقائق" من اعتقال السنوار

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قال قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، دان غولدفوس، في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية كانت على بعد "دقائق" من اعتقال قائد حركة حماس يحيى السنوار.ووفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد صرح غولدفوس في المقابلة قائلاً: "كنا قريبين. كنا في مجمعه. وصلنا إلى مجمع تحت الأرض. وجدنا الكثير من المال هناك. كانت القهوة لاتزال ساخنة. والأسلحة مبعثرة في كل مكان".وأضاف: "كنا على بعد دقائق حقا منه".