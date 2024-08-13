افريقيا تُعلن مرض جدري القرود "حالة طوارئ عامة"

أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القرود في القارة.



وتفشى المرض في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وقال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا: "الآن، عبَر جدري القرود الحدود، وذلك أثّر على الآلاف في كل أنحاء قارتنا. تمزقت عائلات، ولامس الألم والمعاناة كل ركن من أركان قارتنا". (العربية)

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