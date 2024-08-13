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تركيا تعلن إحراز تقدّم ملحوظ في المحادثات بين إثيوبيا والصومال

Lebanon 24
13-08-2024 | 13:20
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انتهت جولة ثانية من محادثات بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق ميناء وقَّعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية دون التوصل إلى اتفاق، الثلاثاء، لكن تركيا ووزراء من البلدين أبدوا تفاؤلاً إزاء إحراز التقدم.
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وسعت المفاوضات التي عُقدت في أنقرة إلى إصلاح العلاقات بين البلدين اللذين تدهورت علاقاتهما في كانون الثاني عندما وافقت إثيوبيا على استئجار 20 كيلومتراً من الساحل من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني، وردَّت بطرد السفير الإثيوبي، وهددت بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في الصومال الذين يساعدون في قتال مسلحين إسلاميين.
ولم يعقد وزيرا الخارجية الإثيوبي والصومالي محادثات مباشرة في أنقرة، وكان وزير الخارجية التركي يتوسط بينهما.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي إن عدد القضايا التي نوقشت في الجولة الثانية من المحادثات زاد كثيراً عن الجولة الأولى، وهناك الآن «تقارب على بعض المبادئ الرئيسية».
وأضاف: «هذا يشكل تقدماً ملحوظاً»، مشيراً إلى أن جولة ثالثة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 17 أيلول بهدف التوصل إلى اتفاق «مستدام وقابل للتطبيق» بين البلدين.
(الشرق الأوسط)
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