المطران نفاع ترأس قداسا في باحة كنيسة سيدة زغرتا لمناسبة نقل ذخائر الطوباوي البطريرك الدويهي

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ترأس النائب البطريركي العام على رعية اهدن زغرتا المطران جوزيف نفاع قداساً في الباحة الخارجية لكنيسة سيدة زغرتا الأثرية، لمناسبة نقل ذخائر الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي إلى الكنيسة التي كرّسها وعاش في قربها.بعد الانجيل المقدس القى المطران نفاع عظة قال فيها:" يجسد انجيل اليوم مشهدا ليسوع عن شفاء مريض يوم السبت، نحن نعلم أن شفاء مريض يوم السبت آنذاك هو خارج عن الشريعة والقوانين، لكن يسوع لم يخالف الشريعة أبداً، إنما علّمنا درساً "إنو المحبة ما إلها وقت"، أينما حلّ يسوع حلّ الشّفاء، حلّ السّلام، وطالما نحن على مَقرُبة منه فإنّ السلام والشفاء معنا، هذا هو السبب الذي من خلاله يعطينا المسيح قديسين، ليقول لنا أنني دائما معكم، أشفيكم".واضاف:" كان هَمُّنا الوحيد أن يكون الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي الإهدني موجودا في سيدة زغرتا كما في مار جرجس اهدن. هل عرفتم عن أي شفاء اتحدث؟ الشّفاء من الأنانية".وتابع:" ذخيرة البطريرك الدويهي موجودة بيننا، إذا أعطتنا شفاء ًجسدياً فهذه نعمة من الله، وأي شخص يلقى نِعَم الدويهي عليه أن يُعلِم الرعيّة للسير قُدُما نحو القداسة، ولكن الأهم من كل هذا، على كل شخص زغرتاوي أصيل أن يسمع صوت الطوباوي الدويهي يقول: بتحبوا بعضكم؟ نحن المجتمعون اليوم هنا، كل أبناء اهدن - زغرتا، نكرم الطوباوي الدويهي الذي هو نعمة لنا، نقف أمامه ونقول له أننا متماسكون يداً بيدٍ، "ما حدا بيقدر علينا، نحن لبعضنا، ونتكاتف مع بعضنا البعض".وختم: "نعدك أيها الطوباوي الجديد أن نكون قلبا واحدا وعائلة واحدة".(الوكالة الوطنية)