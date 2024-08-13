الشرطة: القبض على ألف شخص بعد أعمال الشغب في بريطانيا

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قالت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، إنها ألقت القبض على أكثر من ألف شخص حتى الآن، وذلك بعد أيام من أعمال شغب تضمنت أعمال عنف وحرق ونهب واعتداءات عنصرية استهدفت مسلمين ومهاجرين.وبدأت أعمال الشغب، التي أعقبت مقتل 3 فتيات صغيرات في مدينة ساوثبورت (شمال إنجلترا)، بعد انتشار منشورات كاذبة على الإنترنت تشير إلى أن مرتكب الجريمة مهاجر مسلم.واندلعت الفوضى في مدن بأنحاء إنجلترا وآيرلندا الشمالية، لكن حالات عدم الاستقرار تراجعت منذ الأسبوع الماضي عقب جهود حثيثة لتحديد المتورطين في أعمال العنف.وسارعت السلطات بإلقاء القبض على كثيرين مع إصدار أحكام طويلة بالسجن بحق بعضهم.وذكر مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، في أحدث بيان له، أنه جرى توقيف 1024 شخصاً وتوجيه اتهامات لنحو 575 منهم في أنحاء المملكة المتحدة.وقال المدعي العام توماس باور: «هذه الواقعة المثيرة للقلق أثارت خوفاً حقيقياً بين الأشخاص الذين كان هؤلاء المخربون يستهدفونهم. ومن المؤسف أن نعلم أن فتاة صغيرة شاركت في هذه الاضطرابات العنيفة».