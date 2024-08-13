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إقتصاد

خسائر ستاربكس الفادحة تُطيح برئيسها التنفيذيّ

Lebanon 24
13-08-2024 | 16:31
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أعلنت شركة ستاربكس يوم الثلاثاء أنها ستستبدل الرئيس التنفيذي لاكشمان ناراسيمهان بالرئيس التنفيذي لشركة تشيبوتلي، براين نيكول، حيث تحاول سلسلة القهوة عكس انحدار المبيعات، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 20%.
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وتعرضت قيمة ستاربكس السوقية لخسائر فادحة جراء تراجع المبيعات، خاصة بعد اندلاع حرب غزة.
وانخفض سهم تشيبوتلي بأكثر من 10% بعد الأخبار التي تفيد بأن نيكول سيغادر الشركة، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية،.

وستتولى راشيل روجيري، المديرة المالية لشركة ستاربكس، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت حتى 9 أيلول.

وعانى أداء عملاق القهوة هذا العام، متضررًا من ضعف المبيعات في الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين لها. ففي الربع الأخير، أعلنت "ستاربكس" عن انخفاض بنسبة 3% في مبيعات المتاجر نفسها. (العربية)

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