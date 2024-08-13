مع تراجع شعبيته.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه

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يعتزم رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الانسحاب من السباق الانتخابي للبقاء رئيسا للحزب الحاكم.ومن المقرر أن يجري الحزب الديموقراطي الليبرالي، الذي يحكم اليابان بشكل متواصل تقريبا منذ عام 1945، انتخابات الشهر المقبل لاختيار رئيس للحزب.وأبلغ كيشيدا كبار المسؤولين في إدارته بنيته عدم الترشح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "إن إتش كيه" ووكالة "كيودو نيوز".ويتولى كيشيدا البالغ 67 عاما منصبه منذ تشرين الاولعام 2021، وشهدت شعبيته تراجعا حادا في استطلاعات الرأي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على مداخيل اليابانيين. (سكاي نيوز عربية)