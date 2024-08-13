Advertisement

عربي-دولي

روسيا تتسلح بغواصة حربية وسفينة صاروخية.. هذه قدراتهما

Lebanon 24
13-08-2024 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1233942-638592131371296134.png
Doc-P-1233942-638592131371296134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتطلع روسيا إلى تزويد الجيش بغواصة حربية وسفينة صاروخية جديدة كاسحة للجليد.

وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024" قال المدير العام لمؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، أندريه بيستروف: "العام الجاري ستنزل روسيا إلى المياه سفينة نيكولاي زوبوف الصاروخية الكاسحة للجليد، كما ستنزل إلى المياه أيضا غواصة ياكوتسك من نوع فارشافيانكا".
Advertisement

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 114 م، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، كما يمكن لها الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع 10000 ميل بحري في كل مهمة، أما منظومة تسليحها فتضم مدافع أوتوماتيكية من عيار 76.2 ملم، وصواريخ Kalibr-K المجنحة، وصواريخ Uran المضادة للأهداف البحرية، كما تم تجهيز أسطحها بمنصات لحمل المروحيات ومنصات لحمل الطائرات المسيرة.

أما غواصات "فارشافيانكا" فتتميز بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعّب عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة بعيدة المدى التي يمكن استعمالها للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:29 | 2024-08-14
01:23 | 2024-08-14
00:48 | 2024-08-14
00:41 | 2024-08-14
00:30 | 2024-08-14
00:27 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24