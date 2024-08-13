28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تتسلح بغواصة حربية وسفينة صاروخية.. هذه قدراتهما
Lebanon 24
13-08-2024
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتطلع روسيا إلى تزويد الجيش بغواصة حربية وسفينة صاروخية جديدة كاسحة للجليد.
وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024" قال المدير العام لمؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، أندريه بيستروف: "العام الجاري ستنزل روسيا إلى المياه سفينة نيكولاي زوبوف الصاروخية الكاسحة للجليد، كما ستنزل إلى المياه أيضا غواصة ياكوتسك من نوع فارشافيانكا".
Advertisement
ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 114 م، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، كما يمكن لها الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع 10000 ميل بحري في كل مهمة، أما منظومة تسليحها فتضم مدافع أوتوماتيكية من عيار 76.2 ملم، وصواريخ Kalibr-K المجنحة، وصواريخ Uran المضادة للأهداف البحرية، كما تم تجهيز أسطحها بمنصات لحمل المروحيات ومنصات لحمل الطائرات المسيرة.
أما غواصات "فارشافيانكا" فتتميز بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعّب عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".
ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة بعيدة المدى التي يمكن استعمالها للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
02:46 | 2024-08-13
13/08/2024 02:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
04:42 | 2024-08-13
13/08/2024 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
13:54 | 2024-08-13
13/08/2024 01:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين.. الممثلة اللبنانية الشهيرة بـ "لوك جديد" شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين.. الممثلة اللبنانية الشهيرة بـ "لوك جديد" شاهدوا كيف أصبحت (صور)
02:16 | 2024-08-13
13/08/2024 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" التي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" التي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
05:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:29 | 2024-08-14
الوضع لا يزال متوتراً.. منطقة بيلغورود الحدودية الروسية تعلن حالة الطوارئ
01:23 | 2024-08-14
القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مواقعها على محور بوكروفسك في دونيتسك
00:48 | 2024-08-14
في ذكرى الانقلاب على والدها.. حسينة تدعو أنصارها للنزول إلى الشوارع في بنغلاديش
00:41 | 2024-08-14
بقيمة 20 مليار دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل
00:30 | 2024-08-14
من قبل قراصنة أجانب... حملة هاريس تعلن عن استهدافها
00:27 | 2024-08-14
اشتباكات عنيفة في طوباس الفلسطينية.. ومُقاوم ينجو من قصف إسرائيلي (فيديو)
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
14/08/2024 08:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
14/08/2024 08:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
14/08/2024 08:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24