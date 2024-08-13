روسيا تتسلح بغواصة حربية وسفينة صاروخية.. هذه قدراتهما

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تتطلع روسيا إلى تزويد الجيش بغواصة حربية وسفينة صاروخية جديدة كاسحة للجليد.وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024" قال المدير العام لمؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، أندريه بيستروف: "العام الجاري ستنزل روسيا إلى المياه سفينة نيكولاي زوبوف الصاروخية الكاسحة للجليد، كما ستنزل إلى المياه أيضا غواصة ياكوتسك من نوع فارشافيانكا".ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 114 م، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، كما يمكن لها الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع 10000 ميل بحري في كل مهمة، أما منظومة تسليحها فتضم مدافع أوتوماتيكية من عيار 76.2 ملم، وصواريخ Kalibr-K المجنحة، وصواريخ Uran المضادة للأهداف البحرية، كما تم تجهيز أسطحها بمنصات لحمل المروحيات ومنصات لحمل الطائرات المسيرة.أما غواصات "فارشافيانكا" فتتميز بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعّب عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة بعيدة المدى التي يمكن استعمالها للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية. (روسيا اليوم)