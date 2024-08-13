مقابلة ترامب مع ماسك.. هل تساعده على كسر موجة هاريس؟

قبل 83 يوما من موعد الانتخابات، حاول المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، من خلال حواره مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الدفع بأجندته من أجل جذب الناخبين بعد الصعود المفاجئ لمنافسته المرشحة الديمقراطية، كاملا هاريس.

Advertisement



وتباينت ردود الفعل بشأن المقابلة التي أجراها ترامب مع مالك شركتي "تسلا" للسيارات الكهربائية، و"سبيس أكس" للصواريخ، والتي تأتي بعد زخم هائل شهدته حملة هاريس مدفوعة بتحول غير مسبوق في حماس الناخبين واستطلاعات الرأي التي أشار بعضها إلى تقدمها على ترامب بعد تفوقه لمدة طويلة.

وفي مقابلة امتدت لأكثر من ساعتين وشابتها أجواء ودية مع ماسك، تحدث الرئيس السابق الساعي للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر، عن محاولة اغتياله وأداء الإدارة الديمقراطية في الاقتصاد، والهجرة غير الشرعية، مجددا وعده بأنه سيقوم بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير النظاميين في تاريخ الولايات المتحدة.

ويلقي ماسك، الذي صوت سابقا للديمقراطيين، بثقله في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري بعدما أعلن دعمه له بعد محاولة اغتياله، الشهر الماضي، وجاءت المقابلة أيضا بعدما عاد نشاط ترامب على منصة "أكس" التي يملكها ماسك، بعد أن كان قد تم حظره على المنصة التي كان يطلق عليها "تويتر"، في كانون الثاني 2021 على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.





في مقابلة امتدت لأكثر من ساعتين وشابها جو من الود مع مالك منصة أكس إيلون ماسك، أمضى الرئيس الأميركي السابق الساعي للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من تشرين الثاني المقبل، الكثير من الوقت في التركيز على محاولة اغتياله وانتقاد الإدارة الديمقراطية الحالية، والهجرة غير الشرعية مجددا وعده بأنه سيقوم بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس السابق أجرى مقابلة "مطولة وشاملة ومريحة" على "أكس" بينما تستمر نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في تجنب وسائل الإعلام منذ ترشيحها للرئاسة.

وذكرت "فوكس" أن هاريس تجنبت وسائل الإعلام لمدة 22 يوما، وتجاهلت المؤتمرات الصحفية الرسمية أو المقابلات، بما في ذلك قصة لغلاف مجلة "تايم"، منذ باتت مرشحة الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، بعد انسحاب الرئيس، جو بايدن، من السباق، الشهر الماضي.

ومن جانبها، قالت شبكة "سي أن أن" إن ماسك حاول من خلال المقابلة "مساعدة ترامب" مع تمدد موجة هاريس، مشيرة إلى أنهما لم يختلفا مطلقا طوال المحادثة، واتفقا على كل شيء تقريبا، ولم يعترض ماسك على "أكاذيبه ونظريات المؤامرة بينما يحاول إبطاء صعود" هاريس.

في بعض الأحيان، خلال دردشتهم، بدا أن ماسك "استخدم تأثيره ومنصته لتوجيه ترامب بتقديم حجج أفضل ضد هاريس". واتفق ماسك مع ترامب على أن هاريس "يسارية راديكالية وأطرى ضيفه بالتلميح إلى أنه قوي وأن خصومه الديمقراطيين ضعفاء"، وقال ماسك له: "أنت الطريق إلى الرخاء. وأعتقد أن كامالا هي العكس".

وقال ناشطون جمهوريون لصحيفة واشنطن بوست إن المقابلة قد تساعد ترامب في الوصول إلى فئة انتخابية معروفة بميلها لترامب، وهي الشباب البيض.

والرجال البيض منذ فترة يشكلون جزءا أساسيا في قاعدة ترامب، ولكن حدثت بعض التصدعات في هذه الفئة، ففي عام 2016، فاز ترامب بأصوات الرجال البيض بفارق 30 نقطة على هيلاري كلينتون، وفقا لتحليل الناخبين الذي أجراه مركز بيو للأبحاث. لكن ترامب تغلب على بايدن بين الرجال البيض بفارق 17 نقطة فقط، في عام 2020.

وقالت المصادر لصحيفة واشنطن بوست إن ترامب "يحاول استغلال أهم فئة ديموغرافية مخلصة له من أجل كسب أصوات الناخبين الجدد واستعادة الناخبين الذين صوتوا له في عام 2016".

وإحدى الطرق التي يحاول بها القيام بذلك هي التحدث إلى المؤثرين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين الرجال الذين هم تحت سن 45 عاما.

وفي العام الماضي، أجرى ترامب عددا من المقابلات على وسائل الإعلام البديلة مع شخصيات لها أتباع كثر وتجذب الشباب البيض.

من جانبها، قالت نقابة عمال السيارات المتحدون الأميركية، الثلاثاء، إنها تقدمت بدعوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل اتهمت فيها ترامب وماسك، بمحاولات تهديد وترهيب العمال.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أثنى ترامب خلال المقابلة على قدرة ماسك على خفض التكاليف بقوله إنه لا يتسامح مع إضراب العمال. وقال ترامب خلال المحادثة "أنت أعظم مخفض (للوظائف)... أعني، أنا أرى ما تفعله. تدخل وتقول فحسب تريد الاستقالة؟... وحدث إضراب، لن أذكر اسم الشركة... ثم تقول لهم... لا بأس، أرحلوا جميعا".

وضحك ماسك لكنه لم يرد على تعليقات ترامب، ما يجعل من الصعب على المجلس الوطني لعلاقات العمل إثبات إنه مسؤول عن توجيه تهديدات غير قانونية للعمال في شركاته، بحسب ويلما ليبمان، رئيسة المجلس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، التي تحدثت إلى رويترز.

وقالت النقابة في بيان إنه بموجب القانون الاتحادي، لا يمكن فصل العمال بسبب الإضراب، والتهديد بذلك غير قانوني بموجب القانون الوطني لعلاقات العمال.

ولاحظت وسائل إعلام تغيرا في صوت ترامب خلال المحادثة، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان أجرى عملية جراحية أو ما شابه في فمه أو أسنانه.

وعندما سُئل عن ذلك، قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ: "لابد أن لديك مشكلة في سمعك".

وتعرض مراسل صحيفة واشنطن بوست، كليف ووتسون، لهجوم شديد، بعدما اتهمه البعض بأنه طلب من المتحدثة باسم البيت الأبيض مراقبة خطاب الأميركيين.

وخلال المؤتمر الصحفي لها، الاثنين، قال المراسل إن المحادثة بين ترامب وماسك تضمنت "معلومات مضللة"، مشيرا إلى أنها ليست "قضية حملة" بل "قضية أميركية" أيضا، وسألها عما إذا كان بإمكان الإدارة التدخل لوقف ذلك..

وقوبل هذا التعليق بانتقاد البعض، وقال أحد المعلقين: "شيء مجنون أن يقول صحفي هذا". وكتب آخر: "أمر مؤسف حقا. أنت مراسل البيت الأبيض، وتعتقد أن وظيفتك هي التواطؤ مع المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض لفرض الرقابة على الأميركيين الذين لا تتفق معهم؟". (الحرة)