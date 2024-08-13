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عربي-دولي
مقتل 2030 جنديا أوكرانيا.. الهجوم على كورسك يتواصل وروسيا تسقط 4 صواريخ
Lebanon 24
13-08-2024
|
23:24
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أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق منطقة كورسك، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني خسر منذ بداية الهجوم على كورسك نحو 2030 عسكريا.
فقد أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق المنطقة.
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وقال سميرنوف عبر تطبيق تلغرام: "تواصل دفاعاتنا الجوية التصدي لهجمات القوات الأوكرانية، وقد تم إسقاط 4 صواريخ أوكرانية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين الماضي، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني خسر في معارك محور كورسك، خلال آخر 24 ساعة، نحو 420 جنديا، بعدما وصل عدد خسائره إلى 260 جنديا في اليوم السابق، مضيفة أن الخسائر الأوكرانية خلال آخر يوم شملت أيضا 55 مدرعة، منها 3 دبابات.
وذكر البيان أن القوات الروسية أحبطت محاولات مجموعات أوكرانية متنقلة للتوغل باستخدام المدرعات في عمق الأراضي الروسية في مناطق بلدات أوبشتشي كولوديز وسناغوست وكاوتشوك وأليكسيفسكي، كما تم صد هجوم أوكراني في اتجاه مارتينوفكا، حيث قتل 15 عسكريا أوكرانيا، بحسب ما أفاد موقع روسيا اليوم. (سكاي نيوز)
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