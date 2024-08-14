30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الوضع لا يزال متوتراً.. منطقة بيلغورود الحدودية الروسية تعلن حالة الطوارئ
Lebanon 24
14-08-2024
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
بسبب استمرار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في أنحاء المنطقة.
وقال غلادكوف في مقطع فيديو نشر على تطبيق تلغرام "الوضع في منطقة بيلغورود لا يزال صعبا ومتوترا للغاية".
Advertisement
وأضاف أن القصف اليومي الذي تشنه القوات الأوكرانية دمر منازل وقتل وأصاب مدنيين.
وتابع قائلا: "لذلك اتخذنا قرارا اعتبارا من اليوم بإعلان حالة طوارئ إقليمية في جميع أنحاء منطقة بيلغورود.. مع نداء لاحق للحكومة لإعلان حالة طوارئ اتحادية".
وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب على 3 مقاطعات روسية حدودية مع أوكرانيا، بينها مقاطعة بيلغورود، وذلك ابتداء من يوم 9 آب .
وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، يوم الجمعة الماضي، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.
وأضافت اللجنة في بيان لها أن "نظام كييف قام بمحاولة غير مسبوقة لزعزعة استقرار الوضع في عدد من مناطق بلادنا".
وأشارت إلى أن الهجوم الذي شنته وحدات أوكرانية مسلحة على مقاطعة كورسك، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مبان سكنية ومرافق مدنية أخرى.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
04:42 | 2024-08-13
13/08/2024 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
13:54 | 2024-08-13
13/08/2024 01:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" التي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" التي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
05:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
17:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر انتشر بقوّة... هل تعرّضت فنانة للضرب على يدّ إبنها
Lebanon 24
خبر انتشر بقوّة... هل تعرّضت فنانة للضرب على يدّ إبنها
07:15 | 2024-08-13
13/08/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2024-08-14
قراءة اميركية في هجوم حزب الله الأخير: حرب إقليمية أوسع أم حفظ ماء وجه ايران؟
03:24 | 2024-08-14
البحر الأحمر يعصف بأرباح الشركات
03:22 | 2024-08-14
ما سبب إصرار حكومة بريطانيا على الاستعداد للحرب ضد روسيا؟
03:08 | 2024-08-14
بسبب مشاركتهم باحتجاجات السويداء.. حزب البعث يطرد 100 عضو
03:01 | 2024-08-14
في خيرسون... تفشي مرض السل وحالات وفاة بين جنود أوكرانيين
03:00 | 2024-08-14
عملاء من الموساد تنكروا بهيئة متسولين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن اغتيال الرجل الثاني في حماس
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
14/08/2024 10:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
14/08/2024 10:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
14/08/2024 10:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24