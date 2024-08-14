Advertisement

عربي-دولي

بعد محادثة الساعتين.. العمال ينقلبون على ترامب وماسك!

Lebanon 24
14-08-2024 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1234005-638592229450019134.png
Doc-P-1234005-638592229450019134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد حلقة حوارية جمعتهما عبر تطبيق "أكس"، قالت نقابة عمال السيارات المتحدون الأميركية الثلاثاء إنها تقدمت بدعوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل اتهمت فيها المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية بمحاولات تهديد وترهيب العمال.
Advertisement


وقال ترامب خلال المحادثة "أنت أعظم مخفض للوظائف... أعني، أنا أرى ما تفعله. تدخل وتقول فحسب تريد الاستقالة؟... وحدث إضراب، لن أذكر اسم الشركة... ثم تقول لهم... لا بأس، أرحلوا جميعا".

وضحك ماسك لكنه لم يرد على تعليقات ترامب، مما يجعل من الصعب على المجلس الوطني لعلاقات العمل إثبات إنه مسؤول عن توجيه تهديدات غير قانونية للعمال في شركاته، بحسب قول ويلما ليبمان، رئيسة المجلس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت النقابة في بيان إنه بموجب القانون الفيدرالي، لا يمكن فصل العمال بسبب الإضراب، والتهديد بذلك غير قانوني بموجب القانون الوطني لعلاقات العمال. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-08-14
03:24 | 2024-08-14
03:22 | 2024-08-14
03:08 | 2024-08-14
03:01 | 2024-08-14
03:00 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24