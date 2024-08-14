بعد محادثة الساعتين.. العمال ينقلبون على ترامب وماسك!

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بعد حلقة حوارية جمعتهما عبر تطبيق "أكس"، قالت نقابة عمال السيارات المتحدون الأميركية الثلاثاء إنها تقدمت بدعوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل اتهمت فيها المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية بمحاولات تهديد وترهيب العمال.وقال ترامب خلال المحادثة "أنت أعظم مخفض للوظائف... أعني، أنا أرى ما تفعله. تدخل وتقول فحسب تريد الاستقالة؟... وحدث إضراب، لن أذكر اسم الشركة... ثم تقول لهم... لا بأس، أرحلوا جميعا".وضحك ماسك لكنه لم يرد على تعليقات ترامب، مما يجعل من الصعب على المجلس الوطني لعلاقات العمل إثبات إنه مسؤول عن توجيه تهديدات غير قانونية للعمال في شركاته، بحسب قول ويلما ليبمان، رئيسة المجلس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.وقالت النقابة في بيان إنه بموجب القانون الفيدرالي، لا يمكن فصل العمال بسبب الإضراب، والتهديد بذلك غير قانوني بموجب القانون الوطني لعلاقات العمال. (سكاي نيوز)