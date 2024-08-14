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عربي-دولي
لن يُخاطر.. الأمير هاري يمتنع عن حضور دفن زوج خالته
Lebanon 24
14-08-2024
|
02:52
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ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الأمير هاري لن يسافر إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة زوج خالته اللورد روبرت فيلوز بسبب "التحديات العديدة" ومنها انعدام الأمن.
واللورد فيلوز، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز 82 عاما، كان قد عمل سكرتيرا خاصا للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية لمدة تسع سنوات وكان متزوجا من الليدي جين سبنسر، شقيقة ديانا، أميرة ويلز.
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وحسب الصحيفة، لا يزال الأمير هاري قريبا من خالته، واستقبلها بعناق دافئ عندما انضمت إليه في قداس كاتدرائية القديس بولس للاحتفال بالذكرى العاشرة لألعاب "إنفيكتوس".
ومع ذلك، فهو يصر على أن السفر إلى المملكة المتحدة دون ضمان حماية الشرطة أمر خطير للغاية، وكشف مؤخرا أنه يخشى التعرض لهجوم "بالسكين أو الأسيد". (روسيا اليوم)
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