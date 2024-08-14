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صحة

في خيرسون... تفشي مرض السل وحالات وفاة بين جنود أوكرانيين

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:01
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تم تسجيل إصابات ووفيات بمرض السل في صفوف الجيش الأوكراني في المناطق الخاضعة لسيطرته في خيرسون ودونيتسك، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" عن المقاومة السرية في المنطقة.
وقال مصدر في المقاومة الروسية في خيرسون للوكالة: "رصد تفش كبير لمرض السل المفتوح بين أفراد الكتيبة المنفصلة 137 من اللواء البحري المنفصل 35 التابع للقوات الأوكرانية، المنتشرة في الأراضي المحتلة في مقاطعة خيرسون".
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وأوضح المصدر أن ذلك "يعود إلى انضمام دفعات كبيرة من السجناء الذين يعاني كثر منهم مرض السل، إلى صفوف مشاة البحرية الأوكرانية، في إطار التعبئة الشاملة الجارية في أوكرانيا".
 أضاف: "وفقا لمعلوماتنا، فقد حدثت بالفعل حالات وفاة هناك".
وأشار المصدر إلى أن "سلطات كييف وقيادة الجيش الأوكراني تحاول إخفاء المعلومات حول تفشي المرض، مما يهدد بامتداد مرض السل إلى وحدات أخرى، وقد تم بالفعل تسجيل تفشٍ لمرض السل بسبب السجناء المعبئين في اللواء 81 المنفصل المنقول جوا الأوكراني المنتشر في الأراضي المحتلة في دونيتسك".
 
من جانبها أكدت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أن "الوضع الوبائي بشأن بمرض السل في مقاطعة خيرسون مستقر حاليا وتحت السيطرة، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد البؤر المحتملة لانتشار المرض على الفور".

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