بسبب مشاركتهم باحتجاجات السويداء.. حزب البعث يطرد 100 عضو

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن قيادة حزب البعث السوري قررت طرد نحو 100 عضو بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء خلال الأشهر الماضية.

وأصدرت القيادة المركزية لحزب البعث مذكرة طرد بحق "100 عضو عامل"، في محافظة السويداء، في قرار اتخذ خلال جلسة بتاريخ 28 مايو الماضي، بسبب مشاركتهم في "الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير" التي شهدتها السويداء منذ العام الماضي، وفقا للمرصد.

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وأضاف المرصد أن بعض الأعضاء المفصولين لم يحضروا أي اجتماع حزبي منذ عام 2014، وانتسبوا لحزب البعث في وقت سابق.

وأشار إلى أن هذه هذه الخطوة تعد الأولى في نوعها بالسويداء من حيث عدد الأعضاء المفصولين دفعة واحدة، في ظل تصاعد حملة الرفض الشعبي لحزب البعث في المحافظة.



والثلاثاء تظاهر العشرات من السوريين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحراك السلمي لأبناء المحافظة.



ويطالب المتظاهرون بالحرية والتغيير السلمي للسلطة، وإسقاط النظام وحكومته، وتنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في السجون، وفقا للمرصد. (الحرة)