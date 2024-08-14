31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما سبب إصرار حكومة بريطانيا على الاستعداد للحرب ضد روسيا؟
Lebanon 24
14-08-2024
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، إن حكومة بريطانيا بتأكيدها على ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا، تحاول الحصول على المزيد من الأموال لقواتها المسلحة التي تحتاج إلى تحديث جدي.
وأضاف السفير في حديث لوكالة نوفوستي: "تهدف مثل هذه التصريحات التافهة إلى الحصول على المزيد من الأموال للقوات المسلحة، التي تحتاج بالفعل إلى عمليات تحديث جذري. وخلال ذلك يجب على الحكومة البريطانية أن تشرح بطريقة أو بأخرى للسكان، الذين ما زالوا يشعرون بوطأة أزمة تكلفة المعيشة، لماذا سيتم استخدام الأموال لهذا الغرض، في الوقت الذي تقوم بتجميد برنامج عمليات بناء 40 مستشفى جديدا في جميع أنحاء البلاد، كانت قد أعلنته السلطات منذ عدة سنوات".
Advertisement
وشدد السفير على أنه يتم استغلال موضوع التهديد الروسي المزعوم من جانب السلطات البريطانية على مدى سنوات عديدة، بهدف تحقيق مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك لتبرير حساباتها الخاطئة في مجالات معينة.
وأشار كيلين إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تحاول بريطانيا استخدام مثل هذا الخطاب لدفع الشركاء الدوليين، وفي المقام الأول حلف شمال الأطلسي، لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي يوليو الماضي قال رئيس الأركان البريطاني رالي ووكر، إنه يجب على بلاده وحلفائها الاستعداد للحرب أو الردع بعد ثلاث سنوات.
ووفقا له، يمكن أن يأتي الخطر من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.
هذا ويعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإجراء مراجعة دفاعية استراتيجية خلال السنة الأولى للحكومة بغية تحديد مسار الزيادة في الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
13:54 | 2024-08-13
13/08/2024 01:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر انتشر بقوّة... هل تعرّضت فنانة للضرب على يدّ إبنها
Lebanon 24
خبر انتشر بقوّة... هل تعرّضت فنانة للضرب على يدّ إبنها
07:15 | 2024-08-13
13/08/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
17:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن "خطأ" قد يرتكبه نصرالله: سيجرّ لبنان إلى الحرب
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن "خطأ" قد يرتكبه نصرالله: سيجرّ لبنان إلى الحرب
08:00 | 2024-08-13
13/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رهان على الحرب لإضعاف "الثنائي".. كيف يُفهَم موقف بري؟
Lebanon 24
رهان على الحرب لإضعاف "الثنائي".. كيف يُفهَم موقف بري؟
06:00 | 2024-08-13
13/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:15 | 2024-08-14
بالصورة... كلب يتجوّل داخل مستشفى في مصر
05:07 | 2024-08-14
"اير فرانس" و"ترانسافيا" تتوقعان استئناف رحلاتهما إلى لبنان
03:47 | 2024-08-14
سحب الدخان غطت البحر.. حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بمصر وعدد الجرحى كبير! (فيديو)
03:33 | 2024-08-14
بشبهة تورطه في تفجير أنابيب "السيل الشمالي"... ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق أوكراني
03:30 | 2024-08-14
قراءة اميركية في هجوم حزب الله الأخير: حرب إقليمية أوسع أم حفظ ماء وجه ايران؟
03:24 | 2024-08-14
البحر الأحمر يعصف بأرباح الشركات
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
14/08/2024 12:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
14/08/2024 12:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
14/08/2024 12:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24