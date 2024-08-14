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عربي-دولي

بالصورة... كلب يتجوّل داخل مستشفى في مصر

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:15
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر تجول كلب داخل أروقة مستشفى الصدر في محافظة قنا في صعيد مصر.

وأعلنت مديرية الصحة عن إحالة فريق العمل ومشرفي شركة الأمن والنظافة والمدير المناوب ومعاون المستشفى للتحقيق على خلفية هذه الواقعة. (العربية)
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كلب يتجول في مستشفى الصدر بقنا
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عربي-دولي

منوعات

مستشفى

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