بالصورة... كلب يتجوّل داخل مستشفى في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر تجول كلب داخل أروقة مستشفى الصدر في محافظة قنا في صعيد مصر.



وأعلنت مديرية الصحة عن إحالة فريق العمل ومشرفي شركة الأمن والنظافة والمدير المناوب ومعاون المستشفى للتحقيق على خلفية هذه الواقعة. (العربية)

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