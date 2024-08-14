Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا... تسرب مادة كيميائية سامة جداً في قناة مياه

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1234139-638592365344477855.jpg
Doc-P-1234139-638592365344477855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدث تسرب كيميائي في قناة بمدينة والسال البريطانية، وتم اختبار المياه بحثا عن سيانيد الصوديوم السام ومواد كيميائية أخرى، حسبما أفاد مجلس المدينة المحلي.

وتم الإعلان عن حادث كبير بعد تسرب مادة كيميائية سامة في قناة في ويست ميدلاندز.
Advertisement

وقال مجلس والسال إن وكالة البيئة كانت تختبر مياه القناة بحثا عن سيانيد الصوديوم والمواد الكيميائية الأخرى في المنطقة المتضررة، محذراً من وجود مخاطر صحية خطيرة محتملة على أي شخص كان له اتصال جسدي مباشر بالمياه في الجزء المتأثر من القناة.

ووصف موقع الصحة العامة في إنكلترا سيانيد الصوديوم بأنه "مواد صلبة تشبه الكريستال الأبيض مع لون لوزي باهت" يستخدم في الصناعة لتنظيف المعادن وطلاءها واستخراجها والتصوير الفوتوغرافي.

ويمكن أن يسبب التعرض للمادة الكيميائية الصداع والغثيان والدوخة والارتباك وتغيرات في معدل ضربات القلب وفقدان الوعي، وفقا للوكالة.

ويشير الموقع الإلكتروني للوكالة إلى أن تناول أملاح السيانيد، التي يمكن أن تذوب في الماء، يؤدي إلى إطلاق السيانيد في الجسم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2024-08-14
07:00 | 2024-08-14
07:00 | 2024-08-14
06:50 | 2024-08-14
06:47 | 2024-08-14
06:39 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24