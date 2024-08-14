بريطانيا... تسرب مادة كيميائية سامة جداً في قناة مياه

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حدث تسرب كيميائي في قناة بمدينة والسال البريطانية، وتم اختبار المياه بحثا عن سيانيد الصوديوم السام ومواد كيميائية أخرى، حسبما أفاد مجلس المدينة المحلي.وتم الإعلان عن حادث كبير بعد تسرب مادة كيميائية سامة في قناة في ويست ميدلاندز.وقال مجلس والسال إن وكالة البيئة كانت تختبر مياه القناة بحثا عن سيانيد الصوديوم والمواد الكيميائية الأخرى في المنطقة المتضررة، محذراً من وجود مخاطر صحية خطيرة محتملة على أي شخص كان له اتصال جسدي مباشر بالمياه في الجزء المتأثر من القناة.ووصف موقع الصحة العامة في إنكلترا سيانيد الصوديوم بأنه "مواد صلبة تشبه الكريستال الأبيض مع لون لوزي باهت" يستخدم في الصناعة لتنظيف المعادن وطلاءها واستخراجها والتصوير الفوتوغرافي.ويمكن أن يسبب التعرض للمادة الكيميائية الصداع والغثيان والدوخة والارتباك وتغيرات في معدل ضربات القلب وفقدان الوعي، وفقا للوكالة.ويشير الموقع الإلكتروني للوكالة إلى أن تناول أملاح السيانيد، التي يمكن أن تذوب في الماء، يؤدي إلى إطلاق السيانيد في الجسم.