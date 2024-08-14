الجيش الروسي يسحب وحداته من خيرسون.. ما السبب؟

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قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، دميترو ليخوفا، الأربعاء، إن الجيش الروسي يسحب وحدات من منطقة زابوريجيا وخيرسون لحماية منطقة كورسك.إلى ذلك قال أولكسندر بروكودين، رئيس الادارة العسكرية لمنطقة خيرسون، إن القوات الروسية قصفت المدينة وضواحيها، الأربعاء، وأصيب 3 أشخاص في المنطقة.وكان مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك ناقش، اليوم الأربعاء، الوضع في ساحة المعركة والصفقات الأمنية مع جيمس أوبراين مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والأوراسية خلال زيارته للبلاد. (سكاي نيوز عربية)