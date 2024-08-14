غواصة نووية أرسلتها أميركا إلى المنطقة لردع "حزب الله" وإيران.. ما هي قدراتها؟

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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية استعرضت قدرات الغواصة الأميركية "جورجيا" التي تم إرسالها إلى المنطقة لـ"ردع إيران"، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنها تُعد "سرية" إلا أنها شوهدت الأسبوع الماضي.وذكرت "يديعوت" أنّ واشنطن أعلنت عن إرسال الغواصة "جورجيا" إلى الشرق الأوسط في ظل حالة تأهب تحسباً لهجوم انتقامي من إيران و"حزب الله" ضد إسرائيل، موضحة أن تلك الغواصة النووية مجهزة بأكثر من 150 صاروخ "كروز" بعيد المدى، كما سبق وأن شاركت شقيقتها الغواصة "فلوريدا"، في هجوم على أهداف للحوثيين في اليمن في كانون الثاني الماضي.ووفقاً للصحيفة، تزن الغواصة المسلحة حوالي 19 ألف طن، وقادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ من طراز "توماهوك"، السلاح الأساسي للبحرية الأميركية، حيث أنه قادر على ضرب أهداف في البر والبحر من مسافة ألف ميل، أي أكثر من 1600 كيلومتر، مشيرة إلى أنه من الناحية النظرية، تكفي هذه المسافة للوصول إلى إيران.وتقول الصحيفة الإسرائيلية إنه إلى جانب صواريخ "توماهوك"، يمكن لـ"جورجيا" المساعدة في تنفيذ العديد من العمليات الخاصة، وتصفها البحرية الأميركية بأنها "منصة متخفية وسرية"، تتمتع بقدرات هجومية غير مسبوقة.وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الغواصة كانت موجودة بالفعل في البحر الأبيض المتوسط حتى قبل الإعلان عن نقلها إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، مضيفة أن "جورجيا" شوهدت في خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية يوم الإثنين الماضي، في وقت قال قائد الأسطول السادس الأميركي إن "الغواصة كانت في انتشار روتيني في منطقة عمليات البحرية في المياه الأوروبية"، وبحسب إعلانه، كانت جورجيا تجري تدريبات هناك مع قوات مشاة البحرية الأميركية وقوات العمليات الخاصة في البحر الأبيض المتوسط. (الإمارات 24)