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وزير إسرائيلي: اقتحام باحات المسجد الأقصى كان بالتنسيق مع نتنياهو

Lebanon 24
14-08-2024 | 11:20
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قال وزير "تطوير النقب والجليل" في الحكومة الإسرائيلية يتسحاق فاسرلاف إن اقتحامه باحات المسجد الأقصى مع وزير الأمن إيتمار بن غفير كان بالتنسيق التام مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن نتنياهو "سخطه" على عملية الاقتحام التي نفذها مئات المستوطنين مصحوبين بنواب ووزراء بينهم بن غفير، وقد أدوا صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة، وذلك في ثالث أيام ما يسمى "عيد العرش اليهودي".
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كما نُقل عن نتنياهو مخاطبته بن غفير "ساخطا" وقال إنه وحكومته هما حصرا من يحددان السياسات الخاصة بهذا المسجد، لكن فاسرلاف أكد -في لقاء مع إذاعة محلية- أن الخطوة نسقت مع نتنياهو وأطراف أخرى معنية بالموضوع.
وقال فاسرلاف "نسقت مع كل من يحتاج التنسيق. قبل أسبوعين اتصلت برئيس الوزراء وبعثت له رسالة بهذا الخصوص. وقد فعلت ذلك منذ اليوم الأول لدخولي الحكومة" بخصوص النية في اقتحام باحات المسجد الأقصى خاصة في "يوم ييروشلايم" و"عيد العرش" الذي يأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة و"يوم الغفران" في روزنامة الأعياد اليهودية هذا العام.
ودعا فاسرلاف إلى مواصلة الاقتحامات قائلا إن إدانتها سيكون استسلاما لأعداء إسرائيل، وإن من شجبوها من المسؤولين الإسرائيليين إنما هم "يهود يخشون حتى ظلهم".
وعند سؤاله عن "غضب" نتنياهو قال "اسألوه. إنه على الأغلب لن يستجيب لطلبكم بإجراء لقاء" قبل أن يضيف "من يمنح بن غفير كل هذه القوة، عليه ألا يتعجب إن أساء استخدامها".
(الجزيرة)

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