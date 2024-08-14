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إقتصاد

بالفيديو.. إيران تتعرّض لـ"هجوم سيبراني" كبير يضرب بنوكها!

Lebanon 24
14-08-2024 | 11:08
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ذكر موقع "إيران انترناشيونال"، اليوم الأربعاء، نَّ البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى في إيران، تعرّضت لهجوم الكتروني كبير أدّى إلى اضطرابات واسعة النطاق في النظام المصرفي البلاد.
 
وأشار الموقع إلى أنَّ التقييمات الأولية تُظهر أنّ هذا الاختراق هو واحدٌ من أكبر الهجمات ضدّ الأنظمة الحكومة في إيران.
 
كذلك، أشارت التقارير إلى أن جميع أنظمة الكمبيوتر في البنوك الإيرانيّة أصيبت بالشلل بعد الهجوم السيبراني، لافتة إلى أن هذا الهجوم يمكن أن يكون بمثابة إشارة من الدول الغربية إلى إيران، كما أنه عنيف جداً من دون إطلاق طائرات أو صواريخ.
 
وأبلغ مواطنون إيرانيون عن الرسالة التالية التي تظهر على أجهزة الصراف الآلي في البلاد: "عملاؤنا الأعزاء، ليس من الممكن سحب الأموال من جهاز الصراف الآلي هذا، والسبب في ذلك هو أن جميع الميزانية والموارد الوطنية الإيرانية قد تم استنزافها في سبيل الحرب وعبر الزعماء الفاسدين في نظام الجمهورية الإسلامية، ونحنُ نعتذر بشدة".
 
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