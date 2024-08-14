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إقتصاد

روسيا والإمارات تبحثان التعاون في إطار "بريكس"

Lebanon 24
14-08-2024 | 13:37
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التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير الإمارات لدى موسكو محمد أحمد الجابر.
 
 
وخلال اللقاء جرى البحث في سبل التعاون في إطار مجموعة "بريكس".
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط وبناء تعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية".

وأشارت إلى أنه تم التطرق بشكل منفصل إلى مسألة التعاون الروسي الإماراتي ضمن إطار مجموعة "بريكس".

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