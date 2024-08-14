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عربي-دولي

حرب السودان.. اليكم تفاصيل مباحثات جنيف

Lebanon 24
14-08-2024 | 14:40
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أكدت 7 منظمات ودول غربية وعربية، الأربعاء، على أنها تعمل جاهدة من أجل التوصل لاتفاق يوقف الأعمال العدائية في هذا البلد العربي ويضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
جاء ذلك في بيان مشترك خلال اليوم الأول من محادثات جنيف حول السودان.
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وصدر البيان عن الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ونشره المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلليو عبر حسابه على منصة "إكس".
وقالت هذه الدول والمنظمات: "في اليوم الأول من الجهود الدبلوماسية المكثفة في جنيف، نعمل جاهدين من أجل وقف الأعمال العدائية بالسودان ودعم الوصول الإنساني" للمتضررين من الحرب هناك.
وأضافت هذه الدول والمنظمات أنها "تعمل جاهدة كذلك من أجل امتثال طرفي الحرب في السودان لمخرجات المحادثات (بينهما) التي استضافتها مدينة جدة السعودية في أوقات سابقة والجهود الأخرى والقانون الإنساني الدولي". 
(الأناضول)
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