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عربي-دولي

جنرال بولندي يتوقع حربا وشيكة بين أعضاء الناتو

Lebanon 24
15-08-2024 | 00:14
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تنبأ الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك في مقابلة مع صحيفة "Faktxeber" بحرب وشيكة تقع بين أعضاء الناتو.
 
وقال سكرزيبتشاك: "إذا اندلعت حرب بين أعضاء الحلف، فسيكون الوقت قد حان لحلف الناتو لحزم أمتعته".
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وأشار إلى أن الحلف لا يمكنه المشاركة في حرب بين أعضائه وسيسعى جاهدا لضمان حل جميع النزاعات دبلوماسيا وليس عسكريا.

وأضاف: "في حال اندلاع الصراع بين تركيا واليونان، بعض الأعضاء سيدعمون تركيا والبعض سيدعم اليونان. ستكون هذه نهاية الناتو".

ولم تتمكن اليونان وتركيا، حليفتا "الناتو"، من حل القضايا المثيرة للجدل لعقود من الزمن، وقد وجدتا نفسيهما مرارا وتكرارا على شفا صراع مسلح بسبب النزاعات الإقليمية، ومن بين القضايا الإشكالية نزع سلاح الجزر اليونانية، ووضع الأقلية التركية، التي تصفها اليونان بالمسلمين، ومنطقة جوية طولها عشرة أميال حول الجزر اليونانية، وغيرها. وتصر أثينا على أن قضية المفاوضات يمكن أن تكون فقط ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر العام الماضي، عن عزم بلاده توقيع إعلان علاقات الصداقة وحسن الجوار مع اليونان عقب اجتماع مجلس التعاون الأعلى الذي سيعقد في أثينا بتاريخ 7 كانون الاول. (روسيا اليوم) 
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