يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية.. مرتزق فرنسي اغتصب سيدة في خاركوف

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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خاركوف يفغيني ليسنياك، التعرف على هوية مرتزق فرنسي في قوات كييف أقدم مع آخر على اغتصاب سيدة من قرية بالمقاطعة مشيرا إلى فتح قضية جنائية في هذه الجريمة.وقال ليسنياك لوكالة "نوفوستي" إن إحدى ساكنات قرية غلوبوكوي في مقاطعة خاركوف بجمهورية دونيتسك، وجهت الاتهام بجرم الاغتصاب ضد 2 من المرتزقة الفرنسيين يقاتلان في صفوف القوات الأوكرانية، مبينة أنه من الممكن الحصول على شريط فيديو يدعم أقوالها.وقالت الضحية إن المرتزقين "اقتحما وهما في حالة سكر ويتكلمان الفرنسية، منزلها وقاما بضربها ثم اغتصابها".وأضافت أنها بعد عدة أيام، لجأت إلى القبو وهي خائفة من الخروج وبعد مضي أسبوع واحد فقط، تمكن الجيش الروسي من إجلائها مع ووالدتها.وقال ليسنياك لـ"نوفوستي": "لقد تعرفنا على هوية جندي من الفيلق الأجنبي، وهو مواطن فرنسي، يدعى بارات ماكسيم روجر هنري، من مواليد عام 1989، وشارك سابقا في القتال في سوريا والعراق إلى جانب القوات الكردية وتحديدا في وحدات قوات الحماية الذاتية بسنجار وأدين سابقا بجريمة العنف المنزلي ضد زوجته".وأكد المسؤول الروسي أن المجرم يواجه حاليا قضية جنائية بموجب القانون الجنائي لروسيا الاتحادية بتهمة "الاغتصاب"، وأيضا بتهمة "الارتزاق"، مبينا أنه "يواجه عقوبة السجن المؤبد.بدورها، ذكرت مديرية الشؤون الداخلية في إدارة مقاطعة خاركوف، أن أجهزة الأمن تبحث عن المرتزق الثاني الشريك في هذه الجريمة.