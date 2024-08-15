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نتنياهو يطالب غانتس بردّ 19 ألف دولار إلى خزينة الدولة.. والسبب؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:15
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طالب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حزب الوحدة الوطنية والوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس بإعادة 19 ألف دولار إلى خزينة الدولة لتغطية رحلته إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي قام بها عندما كان وزيراً في الحكومة في آذار الماضي.
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، طالب نتنياهو بإعادة الأموال لأنه لم يوافق على تلك الرحلة، حيث تقضي سياسة الحكومة الإسرائيلية إلى موافقة رئيس الوزراء على سفر الوزراء إلى الخارج.

ورداً على التقرير، قال مكتب غانتس إن الرحلة، التي التقى فيها بمسؤولين أميركيين كبار في واشنطن، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس، كانت مهمة للحفاظ على أمن إسرائيل.

وجاء في البيان: "نقترح على رئيس الوزراء ومسؤوليه العمل على إعادة الرهائن وسكان الشمال إلى منازلهم، على الأقل بنفس الإصرار والهاجس في سعيه لاستعادة تكلفة رحلة غانتس".

وقال مكتب رئيس الوزراء: "قبل رحلته، تم التوضيح لغانتس ومكتبه أن هذه رحلة خاصة، ولن يتحمل مكتب رئيس الوزراء التكاليف. ونحن نطلب الآن من غانتس إعادة الأموال اللازمة لرحلته إلى خزائن الدولة".
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