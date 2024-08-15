نشرت رسالتها عبر فيسبوك... قرار بسجن امرأة بريطانية دعت لتفجير مسجد

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قضت محكمة في المملكة المتحدة بالسجن 15 شهراً على مواطنة بريطانية دعت لتفجير مسجد وقتل من بداخله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.ووفقا لصحفية تلغراف البريطانية، فقد جاء الحكم بعد إقرار جولي سويني (53 عاما) من مدينة شيشاير البريطانية بنشر رسالة تحريض في إحدى مجموعات الفيسبوك تضم أكثر من 5000 شخص.وأوضحت الصحيفة إن دعوة سويني لتفجير المسجد كانت تعليقا على صورة نشرت في المجموعة لمتطوعين بيض وآسيويين ينظفون مسجدا في أعقاب أعمال العنف ضد المسلمين والمهاجرين التي شهدتها بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات في 29 حزيران الماضي.وعلقت سويني على صورة تنظيف المسجد بمنشور يقول "هذا أمر سخيف للغاية. لا تحموا المساجد. فجروا المسجد بمن فيه من البالغين".