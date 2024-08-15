اتهم ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر دول "الناتو" بضلوعها المباشر في اعتداء قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، محذرا من عواقب هذا الاعتداء.

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وقال ريتر عبر قناة Danny Haiphong على "يوتيوب": "ما الذي يحدث في كورسك؟ "الناتو" يغزو روسيا. لم تكن روسيا هي التي غزت أراضي أوكرانيا، بل ردت روسيا على جرائم الحرب التي ارتكبتها أوكرانيا منذ عام 2014. والقوات في مقاطعة كورسك تم تنظيمها من قبل "الناتو".

وأضاف أن الجيش الروسي يستخلص الخبرة من الوضع في مقاطعة كورسك وسيستخدمها لاحقا.

وشنت القوات الأوكرانية في 6 اب الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 121 آخرين بينهم 10 أطفال، فيما أجلت السلطات أكثر من 120 ألف شخص عن المناطق المعرضة للخطر بالمقاطعة.

وبلغت خسائر قوات كييف في هذه المغامرة حتى الآن نحو 2300 قتيل، و37 دبابة و32 مدرعة، فيما يواصل الجيش الروسي القضاء على القوات المهاجمة وأسر أفرادها الذين يستسلمون بالعشرات. (روسيا اليوم)