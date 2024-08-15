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عربي-دولي

قبل أيام من "زيارة الأربعين".. السوداني يهبط في مطار كربلاء

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:35
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وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى مطار كربلاء الدولي، في أولى رحلة تحط على أرض المطار الجاري العمل عليه والمتوقع أن يكون الأكبر في البلاد عقب افتتاحه.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية عبر منصة "إكس"، الخميس، بأن السوداني هبط إلى مطار كربلاء الدولي بعد وصول العمل فيه إلى مراحل متقدمة. 
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من جانبها، نقلت وكالة "شفق" المحلية عن مصادر لم تسمها، أن طائرة السوداني "العسكرية" هي أول طائرة تحط في أرض المطار الذي لم يفتتح حتى الآن.
 

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