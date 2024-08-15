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عربي-دولي
بحثا عن جنود روس.. أوكرانيا تستعين بالكلاب الروبوتية في المعارك وهذه مواصفاتها
Lebanon 24
15-08-2024
|
04:19
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في حربها مع روسيا، تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 روبوتا من نوع BAD.2 من إنتاج شركة "برايت إليانس" البريطانية.
ونشرت مجلة "بيلد" الألمانية مقالا بعنوان "الكلاب الآلية تبحث عن جنود روس"، وعرضت تفاصيل حول طبيعة عمل هذه الروبوتات.
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وبحسب "بيلد"، فالروبوتات "رشيقة، وتستخدم لأغراض الاستطلاع، يمكنها الدخول إلى المباني أو الخنادق واكتشاف الأفخاخ المتفجرة".
وتم تزويد الكلاب الآلية بوسائل تمويه، مما يجعلها غير مرئية لأجهزة التصوير الحراري.
وتصل سرعة الروبوتات إلى 15 كيلومترا في الساعة، وتعمل ضمن دائرة نصف قطرها 3.5 كيلومتر من المشغل، والبطارية تدوم لمدة 5 ساعات.
وقالت أوكرانيا، الثلاثاء الماضي، إن قواتها سيطرت على 74 منطقة سكنية في كورسك بجنوب روسيا وتوغلت عبر الحدود لمسافة تتراوح بين كيلومتر و3 كيلومترات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي في إفادة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الجيش سيطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على 40 كيلومترا مربعا من الأراضي الجديدة.
وبدأ الجيش الأوكراني التوغل في الأراضي الروسية منذ السادس من آب في المنطقة الحدودية حيث سيطرت قواته على 28 قرية بحسب ما أعلن عنه حاكم منطقة كورسك الروسية بالوكالة أليكسي سميرنوف.(سكاي نيوز)
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