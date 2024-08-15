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عربي-دولي

قتلته أميركا قبل سنتين.. أين هي جثة زعيم القاعدة السابق أيمن الظواهري؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 05:40
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كشف المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، تطورات البحث عن جثة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان.
 
وقال في مقابلة مع "العربية"، إنه لا دليل على وجود جثة الظواهري في أفغانستان.
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كما قال إن التحقيقات في مقتل الظواهري ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه لم يتم الوصول إلى نتائج حتى الآن.
 
إلى ذلك، تحدث مجاهد عن الوضع في أفغانستان، وسبب غياب زعيم طالبان الملا هبة الله، وقال إنه لا وجود لجماعات متطرفة في أفغانستان.

وأضاف أن تنظيم "داعش" نشأ وتغلغل خلال الوجود الأميركي في أفغانستان، مشيرا إلى عدم اعتراف حكومة طالبان بالتقارير التي تشير إلى وجود "داعش" في البلاد.
 
وبين مجاهد أن غياب زعيم طالبان الملا هبة الله في الخطابات متوقف على ضرورات أمنية ودينية.

كما قال في مقابلة مع "العربية": "لا ندعم تنظيم طالبان باكستان، ولا نتدخل في شؤون بلدان أخرى".

وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان أنه لا توجد أي خلافات أو انقسامات في الحركة.

وقال "أفغانستان وفت بوعدها في اتفاق الدوحة ولكن أميركا لم تفعل". (العربية) 
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