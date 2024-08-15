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إقتصاد

مقابل 10 يورو فقط.. رحلات طيران غير محدودة لكافة وجهات أوروبا!

Lebanon 24
15-08-2024 | 06:50
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أصبح بإمكان المسافرين في أوروبا الآن القيام برحلات غير محدودة مقابل 499 يورو (550 دولاراً أميركياً) سنوياً، بموجب خدمة اشتراك سفر جديدة من شركة الطيران الاقتصادي "Wizz Air".

وستكون خدمة الاشتراك السنوية، التي تسمح للمسافرين بحجز رحلات ذهاب فقط وذهاباً وإياباً طوال العام، متاحة مقابل رسوم تمهيدية حتى يوم الجمعة عندما يرتفع السعر إلى 599 يورو.
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وبحسب التفاصيل على موقع شركة الطيران على الإنترنت، فإن الركاب يمكنهم حجز رحلات "بلا حدود" إلى أي من وجهاتها الدولية - بما في ذلك أثينا، اليونان، مدريد، باريس وريكيافيك، أيسلندا - حتى 3 أيام قبل المغادرة، مع فتح نافذة الحجز في أيلول.

ويخضع كل حجز لرسوم ثابتة إضافية قدرها 9.99 يورو وسيتم فرض رسوم إضافية على الأمتعة التي تتجاوز عنصراً شخصياً واحداً.

وقالت شركة الطيران إنها تخطط في البداية لإطلاق 10000 عضوية والتي تعرف باسم "كل ما يمكنك الطيران به"، بينما تشير الأسئلة الشائعة على موقعها على الإنترنت إلى أن المقاعد ستكون خاضعة للتوافر، اعتماداً على "عدة عوامل خارجية وداخلية".

ويأتي الإطلاق بعد حزم اشتراك مماثلة من قبل شركات الطيران الأميركية، مثل Frontier Airlines، التي أعلنت العام الماضي عن تذكرة "Go Wild!" غير محدودة بقيمة 599 دولاراً أميركياً لرحلاتها في أميركا الشمالية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ومع ذلك، في حين تقدم بعض شركات الطيران الأوروبية حزماً متعددة الرحلات مقابل رسوم ثابتة، تظل الباقات غير المحدودة مفهوماً جديداً في القارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أرباح "ويز إير" تدهوراً وتراجعاً في رضا العملاء وسط ضغوط أوسع على القطاع بعد طفرة السفر بعد الوباء. (العربية)

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